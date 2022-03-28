Учебный театр ГИТИС привезет два спектакля в Архангельск

29 и 30 марта архангельские зрители увидят постановки «Звездопад» и «Лес», сообщает пресс-служба областного минкультуры.





В рамках «Больших гастролей» на сцене Архангельского театра драмы представят спектакли с участием артистов мастерской театрального режиссера и педагога, народного артиста РФ Сергея Яшина.





29 марта Учебный театр ГИТИС покажет «Звездопад» по военной прозе Виктора Астафьева. Герои постановки оказываются перед выбором — выжить или умереть, остаться человечным или зачерстветь.





30 марта дадут «Лес» по пьесе Александра Островского. Публике предложат погрузиться в общество дворянства, находящегося в упадке, и «дельцов нового времени».





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