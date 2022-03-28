Объявлен конкурс концепций развития СГИИ имени Дмитрия Хворостовского

28.03.2022
Минкультуры РФ открыло прием заявок на участие в конкурсе концепций развития Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявки принимают до 14 апреля 2022 года. Конкурс проводится в два этапа — заочный и очный. До 20 апреля комиссия рассмотрит все заявки и определит участников следующего тура. Второй этап предполагает очное представление программы развития, которое состоится 29 апреля в Минкультуры РФ.
СГИИ имени Дмитрия Хворостовского — крупный учебный, творческий, научный и методический центр в сфере музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства за Уралом, расположенный в Красноярске.
Подробная информация о требованиях к профессиональному опыту и знаниям участников конкурса и требованиях по оформлению концепций опубликована на сайте
Министерства культуры РФ.
Фото: Tempus, CC0 1.0, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=8536823