Режиссер Джеймс Ганн рассказал о специальном выпуске «Стражей Галактики»

28.03.2022

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о специальном выпуске «Стражей Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн прокомментировал свое интервью изданию Radio Times, в котором он назвал рождественский спецвыпуск «Стражей Галактики» лучшим, что он когда-либо делал в своей карьере. Об этом сообщает «Канобу».

Режиссер подчеркнул, что он действительно сказал это, однако он также склонен к преувеличениям.

«Тем не менее мне это действительно нравится, и я думаю, что люди будут в восторге от того, что мы готовим на Рождество», — уточнил он.

Рождественский спецвыпуск «Стражей Галактики» — новый эпизод, над которым Джеймс Ганн работает для Disney+.

Фото: Pixabay