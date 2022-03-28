Режиссер Джеймс Ганн рассказал о специальном выпуске «Стражей Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн прокомментировал свое интервью изданию Radio Times, в котором он назвал рождественский спецвыпуск «Стражей Галактики» лучшим, что он когда-либо делал в своей карьере. Об этом сообщает «Канобу».

Режиссер подчеркнул, что он действительно сказал это, однако он также склонен к преувеличениям.





«Тем не менее мне это действительно нравится, и я думаю, что люди будут в восторге от того, что мы готовим на Рождество», — уточнил он.





Рождественский спецвыпуск «Стражей Галактики» — новый эпизод, над которым Джеймс Ганн работает для Disney+.





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