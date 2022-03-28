Народная артистка РФ Ольга Волкова расскажет о своей «актерской кухне»

В Каменноостровском театре (Вторая сцена БДТ) пройдет творческий вечер комедийной актрисы театра и кино, сообщает пресс-служба петербургского театра.





30 марта в 19:00 народная артистка России Ольга Волкова приглашает провести вечер в ее компании. Она расскажет о творчестве и жизненном пути, прототипах своих ярких ролей, работе с Георгием Товстоноговым, Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским.





«Этим вечером я рада пригласить вас в свой дом! А в своем доме каждого гостя я непременно угощаю, и рассказываю ему, из чего состоит моя "актерская кухня"», — цитирует пресс-служба слова актрисы.





Ольга Волкова — обладательница премии «Золотой орел» за роль второго плана в фильме «Сказ про Федота-стрельца», мастер ярких эпизодов, а также автор книг и сценариев. Снялась в более чем сотне фильмов, сыграла в десятках спектаклей в БДТ им. Г.А. Товстоногова, Театре комедии им. Н.П. Акимова, ТЮЗе им. А.А. Брянцева и других театрах страны.





Фото: пресс-служба БДТ