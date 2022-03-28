Студенческий театр из Чувашии стал лауреатом «Театрального Приволжья»

28.03.2022
27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске подвели результаты и объявили лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает издание «Вести Чувашия».
В финале проекта принимали участие 28 спектаклей из всех субъектов ПФО.
Участники из Студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра» со спектаклем «Маяк» заняли 2-е место в номинации «Лучший молодежный спектакль».
Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «финалисты».
Фото: Pixabay