Библиомобиль из РГДБ приехал к донбасским детям в Подмосковье

Для детей, эвакуировавшихся с семьями из Донбасса в Подмосковье, провели встречу с писателями, иллюстратором и психологами, сообщает ТАСС.





В мероприятии участвовали писатели Лада Кутузова и Юрий Нечипоренко, художник-иллюстратор Евгений Подколзин, ведущий научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ Александра Березина и ведущий психолог отдела творческого развития читателей Надежда Потмальникова.





Команда библиомобиля из Российской государственной детской библиотеки посетила детей из семей, разместившихся в подмосковном лагере «Осетр». В настоящее время в нем находятся 96 человек, в том числе 59 детей, отмечает издание.





Писатели рассказали детям и подросткам о своих книгах, источниках вдохновения и развитии воображения. Художник провел мастер-класс по рисованию, а сотрудницы библиотеки — игры на развитие коммуникативных навыков.





28 марта библиомобиль привезет писателей Александра Пинегина, Игоря Жукова, иллюстратора Надежду Бугославскую на встречу с детьми в Подольский район Мособласти. 29 марта — писателей Андрея Усачева, Галину Дядину, иллюстратора Евгения Антоненкова на встречу в Пушкинском районе.





Фото: pixabay