Портрет Екатерины I кисти Жана Натье отреставрируют в Эрмитаже

Музей анонсировал комплекс работ, которые проведут с барочным портретом 1717 года, сообщает пресс-служба.





До конца 2022 года картина французского художника Жана Марка Натье, изображающая первую российскую императрицу Екатерину I, пройдет реставрацию.





Сейчас полотно покрыто толстым слоем лаков, которые сильно пожелтели и потемнели, исказив авторский колорит, цветовое и тональное решение. Это создало необходимость в работах по раскрытию от поздних наслоений.





Специалисты исследуют картину, уберут пожелтевшие, потемневшие лаки и поздние наслоения, восстановят утраченную авторскую живопись и покроют полотно реставрационным лаком, пояснили в пресс-службе.





Портрет Екатерины I был написан с натуры в 1717 году, когда она находилась в Гааге, а ее супруг Петр I — в Париже. Работу выполнил Жан Натье, прославившийся созданием портретов французской королевской семьи и придворных. Петр высоко оценил работу художника и заказал у него свой портрет, парный изображению супруги.





Фото: Жан-Марк Натье. Государственный Эрмитаж, Общественное достояние,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15396508