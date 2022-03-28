Новый трейлер «Базза Лайтера» представили на церемонии «Оскар»

28.03.2022
Студия Pixar показала TV spot мультфильма на 94-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии.
«Базз Лайтер» — спин-офф и приквел анимационной франшизы «История игрушек». В центре истории окажется космический рейнджер, который отправляется в космос с котом-роботом. Базз Лайтер стал прототипом куклы из оригинальной «Истории игрушек».
Режиссером выступил Энгус Маклейн. Главного героя озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel.
Премьера «Базза Лайтера» назначена на 21 июня.
Фото: кадр из трейлера мультфильма «Базз Лайтер»