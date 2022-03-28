В Саратове открывается выставка «Петр I. Взгляд сквозь века»

Посетить экспозицию можно в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева, сообщается на сайте учреждения.





1 апреля в Радищевском музее начнет работу выставка, посвященная 350-летию Петра Великого. Проект нацелен на раскрытие разных сторон личности императора в трактовке художников XVIII-XXI вв.





Посетители увидят живопись, графику, скульптуру, предметы прикладного искусства, книги, эскизы, атласы. Работы XVIII века созданы как неизвестными авторами, так и именитыми мастерами — основателем Радищевского музея А.П. Боголюбовым, А.Н. Бенуа, О.А. Остроумовой-Лебедевой, Е.А. Лансере.





Кроме того, на выставке покажут проекты памятника Петру в Саратове скульпторов Сергея и Андрея Щербаковых, скульптуры Зураба Церетели, виртуальную реконструкцию портрета сподвижника императора Г.Д. Строганова, выполненную Константом Худяковым.





Выставка работает до 12 июня.





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