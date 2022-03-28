В Курском планетарии восстановили показ полнокупольных фильмов

Посетители могут увидеть научно-популярные и астрономические фильмы, а также мультфильмы для детей, сообщается на странице площадки во «ВКонтакте».





После длительного перерыва в Курском планетарии начнут показывать полнокупольные фильмы, которые позволяют реалистично продемонстрировать астрономические явления.





«Изображение проецируется на весь купол (обзор 360 градусов), тем самым достигается эффект присутствия, погружения в картинку — как 3D, только без очков. Для зрителей это необычное, новое ощущение», — пояснила лектор планетария Ольга Стулова.





Посетителей ждут показы научно-популярных, астрономических и детских анимационных фильмов.





Фото: Рixabay