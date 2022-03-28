Фестиваль «Театральный калейдоскоп» открылся в Брянске

В этом году в конкурсе для детских театральных коллективов участвуют более 130 школьных театров из России, Молдовы, Беларуси и ДНР, сообщает «Брянская губерния».





IV Международный фестиваль детских театральных коллективов стартовал во Всемирный день театра в Губернаторском дворце детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.





Заявлено участие 132 творческих групп из Брянска и Брянской области, а также Молдовы, Беларуси и ДНР. Коллективы из других стран участвуют в фестивале в дистанционном формате. «Театральный калейдоскоп» включает конкурс чтецов и конкурс театральных коллективов в очном и заочном форматах.





Фестиваль нацелен на популяризацию театрального искусства среди детей и молодежи, развитие творческих способностей, привлечение внимания к роли театра в воспитании нового поколения.





Фото: Рixabay