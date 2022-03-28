Третьяковская галерея представит проект об искусстве русского модерна

Экспозиция «Лики модерна» продолжит завершившуюся выставку «Русский модерн: на пути к синтезу искусств», сообщает пресс-служба галереи.





С 15 апреля по 14 августа в Инженерном корпусе Третьяковки будет работать новый проект, который раскроет разные грани искусства русского модерна, расцветшего в конце 1890-х — 1900-х годов.











На третьем этаже разместятся живопись, скульптура, а также рекламные плакаты и афиши. Посетители увидят работы А.Я. Головина, К.Ф. Богаевского, О.Л. Делла-Вос-Кардовской, И.И. Бродского, А.С. Голубкиной, С.Т. Конёнкова и др.





Особое место в экспозиции займут плакаты и афиши, ставшие «средством коммуникации высокого искусства с запросами обывателей на рубеже веков».





К.А. Сомов, Л.С. Бакст, И.Я. Билибин, Е.Е. Лансере и другие художники работали в этом направлении, привнося в художественный язык плаката «приемы станковой живописи и графики, книжной иллюстрации, открытки, театрально-декорационного искусства». Е.П. Самокиш-Судковская, И.С. Горюшкин-Сорокопудов, Д.Н. Кардовский и другие мастера сотрудничали с журналом «Нива», через иллюстрации которого формировался массовый вкус, отметили в пресс-службе.





Фото: пресс-служба Третьяковской галереи