Фестиваль-конкурс «Рок-улыбка» открыл прием заявок

В Ивановской области в 20-й раз пройдет межрегиональный музыкальный конкурс, сообщает IvanovoNews.





В 2020 году фестиваль «Рок-улыбка» пройдет в Доме культуры поселка Чернореченский Ивановской области.





Принять участие в проекте могут коллективы любых образовательных и культурных учреждений Ивановской области и других регионов. От каждой команды ждут 15-минутное выступление, которое может включать юмор, сатиру, пародию на любые темы с акцентом на музыкальной части.





Номера участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут участники и победители «Рок-улыбки» прошлых сезонов, отмечает издание со ссылкой на администрацию Ивановского района.





Фото: Рixabay