В театре «У Никитских ворот» прошла премьера спектакля «Дядя Ваня»

Премьера спектакля «Дядя Ваня» в постановке художественного руководителя Московского театра «У Никитских ворот», народного артиста России Марка Розовского прошла в воскресенье на Новой сцене театра. Об этом сообщает ТАСС.

«Это пьеса о вражде, о разрушительной силе вражды, сокрушающей устои семьи — той самой низкой ячейки, множественность которой составляет фундаментальную основу общества. Дьяволиада в доме, изображенном Чеховым, приводит к выстрелу!» — говорит режиссер.





В постановке задействованы в разных составах заслуженный артист России Юрий Голубцов, народный артист России Валерий Шейман, Виктория Корлякова, Наталья Баронина, Вера Десницкая, Наталия Калашник, заслуженная артистка России Галина Борисова, заслуженный артист России Александр Масалов и другие актеры.





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