Сургутский театр представит современную версию «Гамлета»

На сцене Сургутского музыкально-драматического театра дебютирует постановка «Легенда о Гамлете», сообщается на сайте учреждения.





Спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира представит неклассическое прочтение трагедии, поставленное московским режиссером Сергеем Тонышевым и оформленное московской художницей Юлианой Лайковой.





На фоне известного сюжета развернется история семьи — вневременная история. По словам постановщика, зрителя ждет погружение «в эмоциональную жизнь молодого, острого ума, в образный мир королевства» и последующее отстранение от истории, «чтобы взглянуть на всю ситуацию трезво, почти холодно, безэмоционально, чисто».





Премьерные показы «Гамлета» пройдут 2, 3, 15, 16 и 17 апреля. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





Фото: Рixabay