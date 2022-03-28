Картина «CODA: ребенок глухих родителей» получила «Оскар» как лучший фильм

Лента «CODA: ребенок глухих родителей» режиссера Шан Хейдер удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом было объявлено на проходящей 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Фильм рассказывает о девочке-подростке, она единственный слышащий член семьи. Руководитель школьного хора, куда она устраивается петь, убеждает ее пойти в музыкальную школу, ставя героиню перед непростым выбором.





Вместе с картиной Хейдер на победу в главной категории претендовали фильмы «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.





94-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась в воскресенье в театре Dolby в Лос-Анджелесе.





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