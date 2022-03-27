Артисты Мариинского театра представили в Тихвине оперу Римского-Корсакова

В родном городе Римского-Корсакова Тихвин Ленинградской области оперная труппа Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнила оперу «Сказка о царе Салтане», сообщает ТАСС.

Показы состоялись в городском Дворце культуры и в Доме-музее композитора. «Мы очень рады, что мы уже во второй раз подряд приезжаем в Тихвин – и в 2021 году, и вот сейчас. Конечно, фестиваль должен проходить ежегодно. Огромные творческие ресурсы Мариинского театра обеспечат прохождение этого фестиваля. Мы будем подтягивать возможности этой сцены, совместно это сделаем обязательно, чтобы любую оперу Римского-Корсакова можно было здесь преподнести как следует» , – сказал со сцены Гергиев.



Первая постановка «Сказка о царе Салтане» в Мариинском была представлена 1915 году. К 100-летию со дня смерти Александра Пушкина в 1937 году театр представил новую постановку в декорациях Ивана Билибина.



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Фестиваль музыки Римского-Корсакова в Тихвине является ежегодным. В ходе выступления в 2021 году театр представил «Ночь перед Рождеством».