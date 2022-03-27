Артисты Мариинского театра представили в Тихвине оперу Римского-Корсакова

27.03.2022
Показы состоялись в городском Дворце культуры и в Доме-музее композитора. «Мы очень рады, что мы уже во второй раз подряд приезжаем в Тихвин – и в 2021 году, и вот сейчас. Конечно, фестиваль должен проходить ежегодно. Огромные творческие ресурсы Мариинского театра обеспечат прохождение этого фестиваля. Мы будем подтягивать возможности этой сцены, совместно это сделаем обязательно, чтобы любую оперу Римского-Корсакова можно было здесь преподнести как следует» , – сказал со сцены Гергиев.Фестиваль музыки Римского-Корсакова в Тихвине является ежегодным. В ходе выступления в 2021 году театр представил «Ночь перед Рождеством».