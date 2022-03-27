Ольга Любимова поздравила театральных деятелей с Всемирным днем театра

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила свои самые тёплые и искренние поздравления с Всемирным днём театра, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

История российского театра уходит в далёкое прошлое и представляет собой многообразие и неразрывную связь эпох. По словам министра, именно в театре зритель приобретает уникальный эмоциональный опыт и становится частью поистине неповторимого художественного мира.

«Прославленные традиции отечественной сцены вдохновляют режиссёров, артистов и драматургов на выдающиеся открытия. Творческим постановкам на знаменитых подмостках неутомимо рукоплещет требовательная публика, а театральным премьерам сопутствуют высокие отклики критиков», – отметила Ольга Любимова.

Ольга Любимова добавила, что русский репертуарный театр – уникальное явление мирового масштаба, сегодня на международной арене нет аналогов отечественной школы театрального искусства. Минкультуры России, со своей стороны, и в дальнейшем будет прилагать все усилия для того, чтобы максимально поддержать отрасль.

«Пусть ваша самоотверженная работа всегда вызывает желание зрителей посещать театр снова и снова. От всей души желаю вам чистого вдохновения, новых художественных открытий и преданных зрителей!», – заключила она.

Фото: пресс-служба Минкультуры России