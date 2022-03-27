Персональная выставка Данилы Полякова открывается в Москве

В музее современного искусства АРТ4 29 марта стартует новый персональный проект художника, модели, перформера и провокатора Данилы Полякова, сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Спорт» – о восприятии человеческого тела и «споре» между реальностью и саморепрезентацией. Проект выстроен вокруг темы грядущей Олимпиады в Париже-2024, которая, по сути, является для Данилы метафорой современной массовой культуры – симбиоза технологий, этики, культа тела и его красоты. В новых реалиях эта смысловая игра соревновательности и виртуального транслирования лучшей версии себя кажется художнику особенно странной.

«В современном мире информация передается моментально и люди, перегруженные глобальным знанием, не могут разобраться, что к чему. В своем проекте я рассуждал о спорте как силе воли, умении абстрагироваться от того, что происходит вокруг. Если задуматься, то умение одеваться и совершенствовать свое тело было всегда, и мое фантазийно-историческое рассуждение посвящено тому, как человек эволюционировал, модифицируя свое тело, развивался и репрезентировал себя до существования технологий», – приводятся в сообщении музея слова художника.

Работая в самых разных медиа, Данила создал большую серию работ в технике вышивки, инсталляции и видеоарта. Выставка, охватившая все пространство музея, пропускает зрителей сквозь сложные наслоения визуальных опытов и в конце концов приводит нас к простым извечным вопросам судейства, превосходства, выбора и мифа, провозглашая ироничность нашей цивилизации. Работы Полякова были подготовлены специально для выставки в АРТ4 и будут представлены впервые.

Фото: пресс-служба музея современного искусства АРТ4