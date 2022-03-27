Создательница «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова умерла в 83 года

На 84-м году жизни скончалась аниматор и педагог Виолетта Колесникова, создавшая мультфильмы «Бременские музыканты» и «Винни-Пух», сообщает пресс-служба школы-студии «ШАР», где она преподавала.

«Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии «ШАР», заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России», – сказано в сообщении. Колесникова ушла из жизни 26 марта, прощание с ней состоится 28 марта.

Виолетта Колесникова родилась 24 августа 1938 года. С 1959 года работала аниматором на «Союзмультфильме», она сотрудничала с такими режиссерами, как Федор Хитрук, Борис Дежкин, Роман Качанов, Эдуард Назаров, Андрей Хржановский, и другими. Среди мультфильмов, созданных при ее участии, – «Матч-реванш», «Винни-Пух», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Серебряное копытце», «Возвращение блудного попугая», «Приключения пингвиненка Лоло».

Она преподавала в школе-студии «ШАР» с 2004 года, а также обучала будущих мультипликаторов на высших курсах сценаристов и режиссеров (1979-2005) и во ВГИКе (с 1989).

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