В Москве прошла ежегодная «Ночь театров»

Торжественное открытие десятой ежегодной акции «Ночь театров состоялось в Геликон-опере, передает ТАСС.

Акцию решено было провести в онлайн- и офлайн-формате. «Сегодня мы открываем нашу традиционную акцию «Ночь театров», которая в этом году десятая по счету. Акция приурочена к тому, что 27 марта отмечается Всемирный день театров. И мы, конечно, являемся частью этой театральной вселенной», – открывая акцию, рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Детская программа была довольно востребована у участников акции, отметил он. «Хочу сказать, что «Ночь театров» – это уникальная возможность посетить мастер-классы, лекции и пообщаться с деятелями искусства», – сказал Кибовский.

Билеты во время онлайн-регистрации на офлайн-мероприятия, отметил он, закончились буквально за один час. «Изначально мы подготовили довольно большой объем билетов для офлайн-зрителей. Из-за того, что зрители довольно быстро разобрали билеты, мы даже добавили немного билетов. Всего на офлайн-программу у нас зарегистрировалось 15 тыс. человек, а это еще не считая онлайн-зрителей», – рассказал Кибовский. Всего в этом году акция проходила более чем на 80 культурных площадках города, где представили 1,5 тыс. мероприятий.

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