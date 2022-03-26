В Москве награждены победители композиторского конкурса «Партитура»

Победители Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» в восьми номинациях были названы в пятницу, в День работника культуры, на концерте в Большом зале Московской консерватории. Об этом информирует ТАСС.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина:





«Мы по праву гордимся именами выдающихся русских музыкантов — композиторов, дирижеров, исполнителей, — их бесценным творческим наследием и уникальным вкладом в развитие мировой культуры, — говорится в приветствии. — И сегодня, благодаря таким красивым, востребованным проектам, каким, без сомнения, является ваш конкурс, замечательные традиции отечественной композиторской школы бережно сохраняются, обогащаются новыми замыслами».









«Уверен, что участие в конкурсе станет заметной вехой в вашей профессиональной биографии, поможет найти свой путь в искусстве», — подытожил президент.









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