РАМТ представит премьеру моноспектакля «Сон смешного человека» по Достоевскому

26.03.2022

РАМТ представит премьеру моноспектакля «Сон смешного человека» по Достоевскому

Премьерный показ спектакля «Сон смешного человека» по одноименному рассказу Федора Достоевского пройдет в субботу в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), сообщает пресс-служба театра.

«В небольшом рассказе я обнаружил всего Достоевского, все его темы и мотивы сконцентрированы в этом произведении: и вечные, глобальные вопросы, и простые истины. Но еще больше меня потрясло, что это совсем другой Достоевский, ироничный, фантастический», — отмечает режиссер постановки Владимир Богатырев.

Премьерные показы состоятся 26 и 27 марта в Белой комнате.

Фото: Pixabay