РАМТ представит премьеру моноспектакля «Сон смешного человека» по Достоевскому

Премьерный показ спектакля «Сон смешного человека» по одноименному рассказу Федора Достоевского пройдет в субботу в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), сообщает пресс-служба театра.

«В небольшом рассказе я обнаружил всего Достоевского, все его темы и мотивы сконцентрированы в этом произведении: и вечные, глобальные вопросы, и простые истины. Но еще больше меня потрясло, что это совсем другой Достоевский, ироничный, фантастический», — отмечает режиссер постановки Владимир Богатырев.





Премьерные показы состоятся 26 и 27 марта в Белой комнате.





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