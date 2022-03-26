В Театре имени Вахтангова покажут премьеру спектакля «Мастер-класс»

26.03.2022
Театр имени Евгения Вахтангова покажет в субботу премьеру спектакля «Мастер-класс» о жизни оперной певицы Марии Каллас. Главную роль в спектакле исполняет народная артистка РСФСР Людмила Максакова. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Режиссер Сергей Яшин отметил, что идея поставить спектакль о Каллас принадлежит Максаковой, с которой его связывают дружеские отношения. Постановка создана по пьесе Терренса Макнелли в переводе Сергея Волынца.
«Нам пришлось вместе с Людмилой Васильевной [Максаковой] обратиться к дневникам Марии Каллас, письмам, воспоминаниям близких ей людей», — сказал Яшин.
Фото: Pixabay