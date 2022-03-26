Тульский драмтеатр организовал проект по созданию театров в школах региона

Тульский академический театр драмы им. М. Горького создал проект, который предусматривает создание театров в школах региона. Об этом информирует ТАСС.

С 28 марта начнутся мастер-классы, а также лекции по организации работы, проведению актерских тренингов с детьми, подбору репертуара, изготовлению декораций и костюмов, отметил директор драмтеатра Сергей Борисов.





«С 28 марта в течение месяца будут проводиться лекции и мастер-классы для организаторов школьных театров, мы включили в собственный проект наиболее актуальные темы. Это касается самых первых шагов — как организовать театр в школе, как подобрать литературный материал для постановки, написать пьесу, изготовить декорации, костюмы, реквизит, как проводить актерские тренинги с детьми. На первом этапе обучение у нас пройдут 30 организаторов школьных театров со всей Тульской области», — сказал Борисов.





Проект реализуется при поддержке Минкультуры и Минобразования Тульской области. Он создан по программе Министерства просвещения РФ, предусматривающей создание театральных коллективов в каждой школе страны к 2024 году.





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