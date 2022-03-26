В Калининграде прошел концерт артистов Большого театра

26.03.2022
Концерт прошел на сцене Калининградского областного драматического театра. В программе прозвучали арии, дуэты и сцены из опер русских композиторов Антона Аренского, Александра Бородина, Александра Даргомыжского, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского (I отделение) и зарубежных классиков Луиджи Ардити, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Шарля Гуно, Руджеро Леонкавалло, Жака Оффенбаха, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Камиля Сен-Санса (II отделение).
Исполнителями выступили солисты оперы ГАБТ Анна Нечаева, Ольга Селиверстова, Агунда Кулаева, Константин Артемьев, Бехзод Давронов, Эльчин Азизов, Денис Макаров. Оркестром Большого театра дирижировал Павел Клиничев.
Фото: Pixabay