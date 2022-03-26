В Третьяковке отметили 90-летие художника Германа Черемушкина

Государственная Третьяковская галерея провела творческий вечер народного художника РФ Германа Черемушкина по случаю его 90-летия. В ходе встречи прошел первый показ документального фильма «Книга жизни Германа Черемушкина», рассказал ТАСС сын художника, московский журналист и искусствовед Петр Черемушкин.





«Сегодня вечером в конференц-зале Третьяковской галереи состоится первый показ документального фильма „Книга жизни Германа Черемушкина“, посвященного 90-летию московского монументалиста, графика и профессора кафедры „Искусство графики“ Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова», — сказал собеседник агентства.









По его словам, лента, рассказывающая о жизненном пути народного художника РФ Германа Черемушкина, снята киностудией «Мириам-Медиа».









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