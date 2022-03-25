Фонд Бахрушинского музея впервые проходит комплексную сверку предметов

Крупнейшую коллекцию, насчитывающую 1,5 млн театральных экземпляров, в кратчайшие сроки переместили во временное фондохранилище, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Сегодня фонд, заложенный основателем музея Алексеем Бахрушиным, впервые в своей истории проходит комплексную сверку всей предметной составляющей.





Ежедневно команда из 60 музейных хранителей оцифровывает и заносит в Государственный каталог музейного фонда РФ предметы из главного здания в преддверии реставрации.





«Для работы с историческим материалом, ценными артефактами театральной истории были оборудованы персональные рабочие места для каждого хранителя, а также обеспечена техническая составляющая — закуплены компьютеры, принтеры, фотоаппараты, настольные и широкоформатные напольные сканеры. Сегодня у всех исследователей и интересующихся историей театра есть уникальная возможность доступа к коллекции музея — для работы, изучения и новых научных открытий», — рассказала директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.





Упаковка и переезд собрания Театрального музея им. А.А. Бахрушина прошли за четыре месяца.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ