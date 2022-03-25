В Дмитрове стартует проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

С 29 марта по 1 апреля в подмосковном городе пройдет первый этап культурно-просветительского проекта, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





В этом году «Русская классика» пройдет в три этапа: в Дмитрове (Подмосковье), Твери и Йошкар-Оле.





29 марта в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» откроется выставки «В "Анне Карениной" я люблю мысль семейную. 145 лет публикации последней части» из собрания Музея Л.Н. Толстого в Москве, где представят рукописные ранние редакции и корректуру финала романа, а также последнюю редакцию сцены смерти главной героини





30 марта в Дмитровской межпоселенческой библиотеки покажут спектакль «Поэзия Серебряного века. Пусть голоса органов снова грянут...».





31 марта в ДК «Созвездие» проведут мастер-классы для молодых музыкантов и певцов, учеников музыкальных школ, а также исполнят программу «Вечер русского романса».





1 апреля в центре «Деденево» покажут фильмы из золотой коллекции «Мосфильма»: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Всадника по имени Смерть».





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