Год культурного наследия народов России открыли в Удмуртии

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На сцене Республиканского дома народного творчества прошел праздничный вечер в преддверии Дня работника культуры, который посетил глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов.По его словам, в сфере культуры в республике заняты более 11 тысяч человек. «У вас уникальная профессия: вы вносите в жизнь атмосферу творчества», — подчеркнул он.По нацпроекту «Культура» в регионе построили восемь новых ДК и отремонтировали еще 15 домов культуры, по проекту ЕР «Культура малой Родины» — восстановили 122 сельских ДК, напомнил глава регионального кабмина.На праздничном вечере прошло награждение почетным званием «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики», вручение почетной грамоты Удмуртии и награждение победителей премии правительства УР «Душа Удмуртии».В этот же день стартовал фестиваль-конкурс «Даур Гур. Перезагрузка», который станет главным событием Года культурного наследия. В течение года жители республики будут знакомиться с культурой и традициями разных народов страны.