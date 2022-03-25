Во Владивостоке проверили строительство культурно-образовательного комплекса

Замминистра культуры РФ Владимир Осинцев посетил город с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба ведомства.





Замглавы министерства проконтролировал ход строительства культурно-образовательного и музейного комплекса, который возводится во Владивостоке в рамках нацпроекта «Культура».





Осинцев посетил строительные площадки на острове Русский, где расположена образовательная часть комплекса, и Аксаковой улице, где появится музейно-театральная часть.





В настоящее время началась отделка помещений в корпусах филиалов Академии хореографии и Центральной музыкальной школы. На этой же территории строят общежитие и два интерната для студентов и три многоквартирных дома для преподавателей и артистов.





По итогам осмотра прошло совещание с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко и президента фонда «Национальное культурное наследие» Михаила Балабанова.





«Подрядчику необходимо нарастить темп работы, мобилизовав все рабочие силы, и предпринять необходимые меры, чтобы объекты были готовы к сдаче в срок», — подчеркнул Владимир Осинцев.





Комплекс во Владивостоке будет включать концертный зал Приморской сцены Мариинки, Музейно-выставочный центр, Приморскую высшую школу музыкального и театрального искусства (филиал РГИСИ), Академию исполнительского искусства (филиал ЦМШ), а также филиал МГАХ. Аналогичные центры возведут в Калининграде, Кемерове и Севастополе.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ