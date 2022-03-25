В Уфу привезли реконструкцию «казахского Тутанхамона»

Шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана можно увидеть на выставке в Национальном музее Башкортостана, сообщает «Молодежная газета».

25 марта открылась экспозиция «Великая степь: Пространство. Время. Культура» из собрания Национального музея Казахстана, которая проходит в рамках проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира».



В экспозицию вошли 125 артефактов V-IV вв. до нашей эры. Центральное место отвели главному символу Казахстана – «Золотому человеку». На рубеже 1960-1970-х годов в окрестностях Алма-Аты проходили раскопки под руководством археолога Кемаля Акишева. В курганe Иссык нашли останки сакского воина (или члена правившей семьи) с одеждой, оружием и другими предметами, выполненными из золота. Находка получила названия «Золотой человек» и «казахский Тутанхамон».



Реконструкция археологической находки представлена в расшитой золотыми бляшками одежде, головном уборе, украшенном золотыми стрелами, золотыми изображениями снежных барсов, архаров, лошадей и птиц. Выставка дополнена предметами эпохи раннего железного века, найденными в захоронении.





Фото: Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22692636