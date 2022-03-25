В Иванове стартует конкурс народного творчества «Самоцветы России»

25.03.2022
В этом году в фестивале примут участие народные коллективы из 12 регионов, сообщает издание IvanovoNews.
25 марта в Центре культуры и отдыха Иванова открывается XXIV Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Самоцветы России».
В конкурсе участвуют хореографические, вокальные и инструментальные ансамбли и солисты из Тульской, Владимирской, Ярославской, Пензенской, Костромской, Ивановской и других областей, а также Москвы.
26 марта пройдут состязания по трем направлениям: «Оркестры и ансамбли народных инструментов», «Солисты-исполнители на народных струнных инструментах», «Солисты и ансамбли народного танца».
27 марта пройдет конкурс в номинации «Театры мод», а также гала-концерт и церемония награждения.
Церемонию открытия, конкурсные программы и финальный гала-концерт можно посетить бесплатно.
Фото: Рixabay