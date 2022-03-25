В Иванове стартует конкурс народного творчества «Самоцветы России»

В этом году в фестивале примут участие народные коллективы из 12 регионов, сообщает издание IvanovoNews.





25 марта в Центре культуры и отдыха Иванова открывается XXIV Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Самоцветы России».





В конкурсе участвуют хореографические, вокальные и инструментальные ансамбли и солисты из Тульской, Владимирской, Ярославской, Пензенской, Костромской, Ивановской и других областей, а также Москвы.





26 марта пройдут состязания по трем направлениям: «Оркестры и ансамбли народных инструментов», «Солисты-исполнители на народных струнных инструментах», «Солисты и ансамбли народного танца».





27 марта пройдет конкурс в номинации «Театры мод», а также гала-концерт и церемония награждения.





Церемонию открытия, конкурсные программы и финальный гала-концерт можно посетить бесплатно.





Фото: Рixabay