Обновленная экспозиция итальянской живописи открылась в ГМИИ

В Пушкинском музее в Москве представили более 30 картин итальянских мастеров XVII-XVIII веков, сообщила пресс-служба площадки.





Экспозиция итальянской живописи расположилась в одном из залов второго этажа главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Основную часть составили ранее выставлявшиеся работы, не вошедшие в экспозицию на первом этаже — всего 34 живописных картины и две скульптуры.





Посетители могут увидеть живопись Гвидо Рени, Луки Джордано, Джамбаттисты Питтони, Строцци и других мастеров, а также два бюста Джованни Баттисты Фоджини, изображающих великих герцогов тосканских.





Кроме того, впервые представлены вместе шесть работ Бернардо Беллотто из циклов «Виды Дрездена и Пирны» и «Виды Рима». Впервые выставлены все полотна Джованни Паоло Паннини из коллекции Пушкинского музея. Впервые в постоянной экспозиции появился «Отшельник в пейзаже» Алессандро Маньяско, созданный в соавторстве с Антонио Франческо Перуццини, отмечается в сообщении ГМИИ во «Вконтакте».





Фото: Ghirlandajo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=633768