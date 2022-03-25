Москвичей приглашают послушать цифровой баян

25.03.2022
В Международный день театра пройдет концерт-встреча Станислава Малышева «Музыка — театр души», сообщают организаторы.
27 марта в культурном центре «Авангард» в Москве можно познакомиться со звучанием цифрового баяна и узнать о возможностях инструмента.
«Цифровой баян — целый оркестр в руках одного исполнителя, а если он сам делает аранжировки, то получается незабываемое звуковое представление», — отмечается в описании мероприятия.
Станислав Малышев — выпускник РАМ им. Гнесиных, лауреат многочисленных конкурсов, чемпион мира и серебряный призер Кубка мира в категории Digital Accordion.
Начало в 18:00
Фото: Рixabay