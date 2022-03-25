В Петербурге разрешили заполнять залы на 100%

Смольный смягчил коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.





С 28 марта в Санкт-Петербурге перестает действовать ограничение заполняемости театров, цирков, концертных и кинозалов до 75%. При этом максимальное число зрителей в залах не должно превышать 2 тысяч.





С 100 до 300 увеличивается максимальная численность посетителей спортивных, культурных, конгрессно-выставочных, торжественных и других мероприятий, которые можно проводить без согласования с властями.





Кроме того, снято ограничение заполняемости речных трамвайчиков на 50% и запрет на перемещения по палубе. Сезон навигации в городе начнется в ночь на 10 апреля.





Основанием для смягчения коронавирусных ограничений стало улучшение эпидемиологической обстановки и предписание главного санитарного врача по Петербургу, отмечается в документе.





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