В Доме художника в Красноярске открылась выставка современного искусства «Срез»

В Доме художника начала работать выставка современного искусства «Срез». В рамках экспозиции можно посетить мастер-классы, авторские экскурсии и другие интересные мероприятия от участников проекта, пишет Gornovosti.

Проект впервые был представлен командой организаторов в 2021 году. Его участниками стали представители молодежного объединения, созданного на базе регионального отделения Союза художников России.





«Главной нашей задачей было собрать творческие силы города, — говорит стажер-график творческой мастерской Российской академии художеств Антон Тхоренко. — Хотелось объединить молодых авторов и как бы уплотнить среду, чтобы пообщаться и понять друг друга, узнать, кто чем дышит. Думаю, нам это удалось».





В рамках молодежной художественной выставки красноярцы и гости города могут посетить мастер-классы, авторские экскурсии и другие интересные мероприятия от участников проекта.





Фото: Руслан Рыбаков