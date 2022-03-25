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Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив провел заседание по рассмотрению проектов, претендующих на победу

25.03.2022

Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив провел заседание по рассмотрению проектов, претендующих на победу

24 марта в Музее Победы в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.

С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Он поблагодарил всех экспертов за проделанную работу и внимание к проектам и конкурсу со стороны членов совета.

С докладом об итогах независимой экспертизы выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок завершился 20 января. В информационной системе фонда на сайте фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировались 22 312 новых пользователей, общее число регистраций за два конкурса (первый состоялся в 2021 году) – более 61 тысячи. Итоговое количество оформленных и поданных проектов в этот раз – 10 290 из 84 регионов. «Мы видим, что регионы активно включились, проанализировав итоги заявочной кампании первого конкурса, некоторые усилили работу с участниками, от них подано больше проектов, чем на прошлый конкурс. Наиболее активными регионами по количеству заявок в «новой волне» конкурса стали: Москва, Республика Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Московская область, Удмуртская Республика, Тюменская область, Волгоградская область», – рассказал Роман Карманов.

Основная повестка встречи – обсуждение итогов независимой оценки проектов экспертами, проходившей в течение четырех недель. Также приняты решения по спорным вопросам по ряду заявок, поступивших на конкурс. «Всего экспертизу прошли 9 868 проектов. В процессе оценки заявок участвовали 454 эксперта из 66 регионов», – рассказал Игорь Соболев, первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив.

Также на заседании были озвучены предварительные итоги опроса региональных органов власти России о востребованности проектов, реализованных или реализуемых при поддержке фонда. В опросе приняли участие 71 субъект Российской Федерации, оценив на 4,88 из 5 баллов востребованность культурных инициатив жителями регионов и на 4,72 балла востребованность информации о них. В целом, согласно обобщенному мнению, все проекты, победившие в конкурсе 2021 года, оказывают позитивное влияние на развитие сферы культуры в регионах, способствуют развитию креативных индустрий и повышают качество жизни населения.

Итоговое решение об определении победителей конкурса будет принято на заседании Координационного комитета, которое пройдет в ближайшее время.

Напомним, общий фонд грантового конкурса составляет 4 млрд рублей. В текущем году будет проведен еще один конкурс, суммарный бюджет обоих – 8 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

Фото: пресс-служба