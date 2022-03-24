Artplay организует фестиваль самобытной керамики

В Центре дизайна Artplay пройдет весенний фестиваль самобытной керамики. Фестиваль состоится 26 и 27 марта в Малом зале, рассказали «Культуромании» организаторы фестиваля.

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Выставка будет размещена на двух этажах площадки. Участие в фестивале примут мастера со всей России.«Можно будет купить посуду ручной работы, интерьерную керамику, лампы, барельефы, украшения, небанальные сувениры, эксклюзивную плитку, керамику раку, работы из инклюзивных керамических мастерских и многое другое», — говорится в сообщении.



