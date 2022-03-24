Artplay организует фестиваль самобытной керамики

24.03.2022

Artplay организует фестиваль самобытной керамики

В Центре дизайна Artplay пройдет весенний фестиваль самобытной керамики. Фестиваль состоится 26 и 27 марта в Малом зале, рассказали «Культуромании» организаторы фестиваля.

Выставка будет размещена на двух этажах площадки. Участие в фестивале примут мастера со всей России.

«Можно будет купить посуду ручной работы, интерьерную керамику, лампы, барельефы, украшения, небанальные сувениры, эксклюзивную плитку, керамику раку, работы из инклюзивных керамических мастерских и многое другое», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay