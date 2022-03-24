Государственный ансамбль народного танца Адыгеи выступит в Пскове

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» впервые будет выступать в Псковской области. Он представит самобытные танцы и национальную музыку адыгов.

Концерт состоится при поддержке Минкультуры РФ в рамках федеральной программы «Мы — Россия», сообщила пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области.





«В Пскове впервые выступит ансамбль народного танца Адыгеи „Нальмэс“, на протяжении восьми десятилетий представляющий уникальное хореографическое искусство Республики Адыгея. Концерт состоится 3 апреля в большом концертном зале Псковской филармонии. Ансамбль — один из самых ярких профессиональных хореографических коллективов не только Северного Кавказа, но и Российской Федерации», — отмечается в сообщении.





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