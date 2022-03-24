Государственный литературный музей готовит выставку о встречах Пушкина и Даля

Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) им. В. И. Даля готовит выставочный проект «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» о встречах писателей. Об этом информировала в четверг пресс-служба музея.

«Пушкин и Даль — почти ровесники, они откликались на одни и те же события, имели общих знакомых, вращались в одном кругу, — отметили в ГМИРЛИ. — Из воспоминаний Владимира Ивановича Даля известно о трех периодах их личного общения. Они познакомились в 1832 году в Петербурге, год спустя в Оренбург, где служил Даль, приехал Пушкин в поисках материалов для „Истории Пугачева“. В конце 1836 года общение возобновилось Пушкиным в Петербурге, а после роковой дуэли Даль оказывал другу врачебную помощь».





В выставку будут включены портреты Пушкина и Даля, виды мест, где они бывали, документы, связанные с их работой, прижизненные издания Пушкина, первое издание «Словаря» Даля.





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