На российские экраны вернутся «Достучаться до небес» и «Зеленая книга»

24.03.2022

На российские экраны вернутся «Достучаться до небес» и «Зеленая книга»
Повторный выход фильмов в кинотеатрах страны анонсировала компания-Capella Film, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

С 5 мая в отечественный прокат вернется «Зеленая книга» (2018) Питера Фаррелли, получившая три «Оскара», в том числе в номинации «Лучший фильм». 

С 9 июня начнут показывать «Достучаться до небес» (1997) Томаса Яна. Исполнитель одной из главных ролей в этом фильме Тиль Швайгер удостоился серебряного «Святого Георгия».

Кроме того, 12 мая на широкие экраны выйдет драма «Улей», 26 мая — триллер «Точка кипения», 30 июня — хоррор «Огр».

Ранее «Мосфильм» предложил вернуть в кинотеатры советскую классику: «Андрея Рублева», «Солярис», «Курьера», «Илью Муромца» и другие фильмы.

Фото: pixabay