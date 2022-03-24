На российские экраны вернутся «Достучаться до небес» и «Зеленая книга»

Повторный выход фильмов в кинотеатрах страны анонсировала компания-Capella Film, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





С 5 мая в отечественный прокат вернется «Зеленая книга» (2018) Питера Фаррелли, получившая три «Оскара», в том числе в номинации «Лучший фильм».





С 9 июня начнут показывать «Достучаться до небес» (1997) Томаса Яна. Исполнитель одной из главных ролей в этом фильме Тиль Швайгер удостоился серебряного «Святого Георгия».





Кроме того, 12 мая на широкие экраны выйдет драма «Улей», 26 мая — триллер «Точка кипения», 30 июня — хоррор «Огр».





Ранее «Мосфильм» предложил вернуть в кинотеатры советскую классику: «Андрея Рублева», «Солярис», «Курьера», «Илью Муромца» и другие фильмы.





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