Минкультуры России прорабатывает меры поддержки кинопроката совместно с отраслью. На встрече с представителями крупнейших киносетей обсудили работу отечественных кинотеатров, а также необходимые меры поддержки.

"Сегодня наша цель - не только сохранение самого доступного вида досуга для зрителя, но и сохранение рабочих мест для отрасли. На встрече также обсудили планируемый график релизов. Уже успешным оказался повторный запуск в прокат «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова", - сказала министр культуры Ольга Любимова.

С 24 марта зрители увидят анимационную картину «Финник», в апреле в прокат выходит драма «Подельники», «Оторви и выбрось», военная драма «Первый Оскар», «Мальчик – дельфин», «Бука. Моё любимое чудище», в мае - анимация «Суворов: Великое путешествие». На большой экран вернутся также популярные ленты «Холоп» и «Салют 7» Клима Шипенко. «Мосфильм» предлагает кинотеатрам показывать классику отечественного кинематографа, а также культовые картины Андрея Тарковского к юбилею режиссера.

Все фильмы прошли цифровую реставрацию изображения и звука.

Фото: Минкультуры