Новосибирский симфонический оркестр исполнит Чайковского в Москве

Выступление сибирских музыкантов пройдет в Концертном зале имени П. И. Чайковского, сообщает «Новая Сибирь online».





28 марта Новосибирский академический симфонический оркестр выступит с концертом из абонемента «Оркестры России. Шедевры русской музыки», в котором заняты ведущие симфонические оркестры страны. Выступление посвящено 85-летию Новосибирской филармонии и 85-летию Новосибирской области.





В программе концерта — Симфония № 5 и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 П.И. Чайковского, которые прозвучали на первом концерте оркестра в 1956 году. Солистка — Екатерина Мечетина (фортепиано), дирижер — народный артист РФ Феликс Коробов.





Столичное выступление Новосибирского оркестра станет первой большой гастрольной поездкой коллектива в 2022 году, отметил директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.





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