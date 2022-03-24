Программу «Гранд балет гала» представят в Астраханской опере

Гала-концерт пройдет на главной сцене Астраханского театра оперы и балета, сообщается на сайте учреждения.





6, 7 и 11 апреля гостей и жителей Астрахани приглашают на постановку «Гранд балет гала», которая включает фрагменты из 11 шедевров мирового классического и современного балета.





Зрители увидят номера из «Сильфиды», «Эсмеральды», «Баядерки», «Корсара», «Фестиваля цветов в Дженцано», «Пахиты», «Дон Кихота» и других балетных спектаклей.





В концерте принимают участие артисты балетной труппы Астраханского театра и музыкантаСимфонического оркестра АГТОиБ под управлением дирижера Петра Белякин. Хореограф выступил народный артист РФ Дмитрий Гуданов.





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