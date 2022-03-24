Максим Севагин стал худруком Театра Станиславского и Немировича-Данченко

О кадровых перестановках в театре сообщили на собрании коллектива, информирует «МК».





Художественным руководителем Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко назначен 24-летний Максим Севагин. В скором времени его представят артистам и работникам.





Севагин сменил на посту французского балетмейстера Лорана Илера, подавшего в отставку в конце февраля в связи с событиями на территории Украины.





Максим Севагин — выпускник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. В этом сезоне выступил хореографом одноактного балета «Безупречная ошибка» в Екатеринбургской опере и постановки «Ромео и Джульетта» в МАМТе, ставшей его дебютом в большой форме.





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