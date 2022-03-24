Выставка «Весенняя мозаика» открывается в Ростове-на-Дону

Посвященный весне проект организовал Ростовский областной музей изобразительных искусств, сообщает пресс-служба учреждения.





С 25 марта по 18 апреля в РОМИИ можно посетить экспозицию «Весенняя мозаика». В выставочных залах на Пушкинской, 115, представлены около 50 живописных произведений из собрания музея.





Работы, созданные с середины ХХ века до наших дней, передают красоту весны в разных жанрах живописи: пейзаже, портрете, натюрморте, бытовых сценах.





Посетители увидят картины «Ранняя весна» И.Э. Грабаря, «Весна» Н.И. Андронова, «Март на станичной улице» В.Д. Калинина, «Мартовские тени» А.С. Кулагина, «Ледоход на Неве» В.М. Орешникова, «Весенний натюрморт» Г.С. Запечнова, «Подснежники» С.П. Ткачева, «Девушка с вербой» В.Ф.Токарева, «Катя в белом» Э.Г. Браговского и др.





Фото: В.И. Акименко. Буйство сирени. 2001. Предоставлено пресс-службой РОМИИ