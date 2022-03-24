33-й открытый фестиваль «Кинотавр» перенесли

В этом году кинофестиваль, который планировали провести осенью, не состоится. Об этом сообщил президент «Кинотавра» Александр Роднянский, передает РБК.





Впервые за более чем 30-летнюю историю «Кинотавр» отменен. До этого он ежегодно проводился с 1990 года.





Фестиваль перенесен «на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», привели в пресс-службе проекта слова Роднянского.





Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» основали продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. С 2005 года проектом руководит Александр Роднянский. В этом году киносмотр должен был пройти с 13 по 20 сентября в «Зимнем театре» в Сочи.





Новые даты проведения «Кинотавра» пока не сообщаются.





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