Минкультуры России прорабатывает меры поддержки кинопроката совместно с отраслью

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко провела встречу с представителями крупнейших киносетей и Ассоциации владельцев кинотеатров. На встрече обсудили работу отечественных кинотеатров в условиях санкций, новые вызовы и стратегии развития киноиндустрии, а также необходимые меры поддержки.

«Министерство культуры ежедневно анализирует проблемы, возникшие перед всей киноотраслью. При планировании текущей работы по формированию и дальнейшей реализации мер поддержки киноиндустрии мы учитываем предложения от владельцев кинотеатров. Для решения актуальных вопросов необходима консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии – и киносетей, и кинопроизводителей, и дистрибьюторов», - сказала Светлана Максимченко.



Она также напомнила, что с 1 февраля билеты в кинотеатры можно купить по «Пушкинской карте». Каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет может потратить 2 тысячи рублей по карте на новые российские фильмы или советскую классику.



В свою очередь, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов отметил, что киносетям важно по возможности оптимизировать рабочие ресурсы. «Наша цель - не только сохранение самого доступного вида досуга для зрителя, но и сохранение рабочих мест для отрасли. Кроме того, необходимо прорабатывать возможности показа альтернативного контента, российского кино и фильмов из других стран», - добавил он.

Участниками встречи стали исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, представители крупнейших киносетей - КАРО, Формула кино и Синема парк, Синема Стар, Киномакс, Синема 5, а также представители Ассоциации владельцев кинотеатров.

Кроме того, на встрече обсудили планируемый график релизов. При этом участники встречи отметили, что успешным оказался повторный запуск в прокат «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова.



С 24 марта зрители увидят анимационную картину «Финник», в апреле в прокат выходит дебютный фильм Евгения Григорьева «Подельники», военная драма «Первый Оскар», мультфильмы «Мальчик – дельфин», «Бука. Моё любимое чудище», в мае - анимационный фильм «Суворов: Великое путешествие». На большой экран вернутся также популярные ленты «Холоп» и «Салют 7» Клима Шипенко.



«Мосфильм» предлагает кинотеатрам показывать классику отечественного кинематографа: «Служебный роман», «Мы из джаза», «Белый тигр», «Курьер», «Самая обаятельная и привлекательная», «Илья Муромец», «Вий», а также культовые картины Андрея Тарковского к юбилею режиссера. Все фильмы прошли цифровую реставрацию изображения и звука.



«Мы благодарны продюсерам, дистрибьюторам, киностудиям, которые выпускают сейчас фильмы в прокат. Многие ускоряют выход новых картин, перевыпускают в повторный прокат и предлагают кинотеатрам показать классику отечественного кинематографа», ф отметила Светлана Максимченко.



Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства, такие как: норвежский авторский фильм «Худший человек на свете», японский фильм «Сядь за руль моей машины» по рассказу Харуки Мураками. В апреле на экранах кинотеатров зрители увидят французско-мексиканскую драму «Закат».

Фото: Минкультуры