Кемеровский филиал РГИСИ с 2022 года начнет принимать первых студентов

Филиал Российского государственного института сценических искусств в Кемерове (РГИСИ) «Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства» получил лицензию на обучение по программам высшего образования.





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Абитуриенты смогут подать документы на обучение в 2022–2023 учебном году по следующим направлениям: «актерское искусство», «режиссура театра», «сценография», «технология художественного оформления спектакля», «театроведение», «продюсерство».Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова отметила, что появление крупного театрального вуза в Кузбассе делает столичное образование более доступным.«Открытие театрального вуза в Сибири, в самом центре страны, в мощном промышленном регионе, делает доступным столичное театральное образование с привлечением ведущих отечественных педагогов, выдающихся деятелей культуры и искусства, что в перспективе обеспечит высококвалифицированными кадрами учреждения культуры и искусства не только региона, но и всей Сибири. Молодые актеры и режиссеры, сценографы и художники-технологи, театроведы и продюсеры, приобщая жителей к искусству, неминуемо будут способствовать созданию новой культурной среды, улучшению качества жизни, одновременно придавая особую привлекательность региону», — сказала она.Сейчас достраивается здание учреждения площадью более 15 000 квадратных метров. Это будет современный вуз с собственным учебным театром и лабораториями по созданию костюмов, декораций, грима и причесок. Иногородние студенты и педагоги будут обеспечены жильем — ведется строительство жилого дома для преподавателей и общежития на 240 мест. Филиал рассчитан на 300 мест.